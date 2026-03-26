Option gezogen! Austria verlängert mit Barry

Austria Wien setzt weiter auf Abubakr Barry. Der Bundesligist zog die Option beim Mittelfeldspieler aus Gambia und verlängerte so den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr.

Der 25-Jährige, der im Sommer 2024 vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda geholt worden war, ist in der Mannschaft von Trainer Stephan Helm Leistungsträger und hat in 22 Bundesligaspielen vier Tore erzielt und drei vorbereitet. Aktuell ist er mit der gambischen Nationalmannschaft im Einsatz und bestreitet am Dienstag ein Auswärtsspiel gegen Senegal.

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(APA/Red.) Bild: GEPA