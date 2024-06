Oranje-Coach Koeman zweifelt Lewandowski-Ausfall an

Ronald Koeman hat Zweifel am Verletzungsstatus von Polens Starstürmer Robert Lewandowski gehegt. Der Bondscoach der Niederländer mutmaßte am Mittwoch, dass die Informationen über den Ausfall des Barcelona-Profis im ersten Fußball-EM-Spiel der Polen gegen sein Team nur eine „Nebelkerze“ sein könnten. „Wer weiß, ob alle Berichte wahr sind“, meinte Koeman. Polens Teamchef Michal Probierz bekräftigte indes einmal mehr, dass Lewandowski zum Auftakt fehlen wird.

Der polnische Kapitän hatte sich am Montag beim 2:1 im Testspiel gegen die Türkei nach Angaben des polnischen Mannschaftsarztes einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Ein Einsatz gegen die Niederlande am Sonntag sei auszuschließen, hieß es. Im zweiten Spiel gegen Österreich fünf Tage später könnte Lewandowski vielleicht spielen.

Polen-Coach Probierz: „Wenn ihr Trainer nicht daran glaubt, soll er Barcelona anrufen.“

Probierz vermied am Mittwoch eine klare Aussage zur Dauer des Ausfalls. „Die Verletzung braucht Zeit“, sagte er bei einem Pressetermin in Hannover. Die Mannschaft habe nun jedoch einige Tage Zeit, sich ohne den 35-Jährigen vorzubereiten. Probierz versicherte auf Koemans Aussagen angesprochen, dass Lewandowski gegen die Niederländer nicht spielen wird. „Wenn ihr Trainer nicht daran glaubt, soll er Barcelona anrufen.“

Jeder Tag der Regeneration würde Lewandowski nun weiterbringen, meinte Probierz weiter. „Es ist möglich, dass er am 21. Juni gegen Österreich spielen wird“, betonte der 51-Jährige. Neben Lewandowski nahmen auch die ebenfalls angeschlagenen Pawel Dawidowicz und Karol Świderski am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teil. Beide könnten gegen die Niederlande jedoch wieder zur Verfügung stehen.

