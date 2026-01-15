Orlando gewinnt erstes NBA-Spiel in Deutschland

Orlando Magic hat am Donnerstagabend das erste je in Deutschland ausgetragene reguläre Saisonspiel der National Basketball Association (NBA) gewonnen.

Das Team aus Florida bezwang die Memphis Grizzlies mit 118:111. Umjubelte Spieler in der mit knapp 14.000 Fans ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof waren Franz (24) und Moritz Wagner (28). Die Brüder stammen aus der deutschen Hauptstadt. Sie bestritten das erste von zwei NBA Europe Games 2026 demnach als „Heimspiel“.

Franz Wagner („Ich kann es noch immer nicht glauben, dass wir hier sind“) gab nach mehrwöchiger Pause wegen einer Sprunggelenkverletzung ausgerechnet an der Spree sein Comeback. Der ältere Bruder bestritt seine zweite Partie nach einem vor mehr als einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss. Bei Heimspielatmosphäre geriet Orlando, ein Verfolger von Jakob Pöltls Toronto Raptors im Rennen um einen Play-off-Platz, früh im zweiten Viertel mit 20 Punkten in Rückstand. Eine beachtliche Aufholjagd brachte doch noch den Sieg. Paolo Banchero (Magic) mit 26 bzw. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) mit 30 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer. Für Franz und Moritz Wagner standen 18 bzw. sieben Punkte zu Buche. Tristan da Silva, dritter deutscher Spieler bei Orlando, schrieb acht Zähler an.

Für die Partie in Berlin hatten Fans aus 62 Ländern Tickets gekauft, sagte NBA-Commissioner Adam Silver in einer Pressekonferenz. Am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) treffen Memphis und Orlando neuerlich aufeinander. Spielort ist dann London.

