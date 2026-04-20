Orlando sorgt für erste Überraschung der NBA-Playoffs
Die Orlando Magic haben am Sonntag für die erste Überraschung der Playoffs in der National Basketball Association (NBA) gesorgt.
Über das Play-in in die finale Saisonphase gelangt, feierten die Magic einen 112:101-Erfolg bei den Detroit Pistons, das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference, und legten in der „best of seven“-Serie mit 1:0 vor. Die Pistons haben seit 2008 nun elf Playoff-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute.
In San Antonio stand Victor Wembanyama im Fokus. Beim 111:98-Heimsieg seiner Spurs gelangen dem 22-jährigen Franzosen bei seinem ersten Playoff-Auftritt 35 Punkte und damit ein neuer Vereinsrekord. Diesen hielt bisher Tim Duncan, der 1998 beim Playoff-Debüt 32 Zähler verzeichnete. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann zuhause gegen die Phoenix Suns 119:84, die Boston Celtics holten ein 123:91 im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers.
Aktuelle NBA Videos
Magic schocken Topseed! Banchero führt Orlando zum Sieg in Detroit
Wembanyama überragt! Spurs gewinnen gegen Blazers
Thunder feiern Kantersieg gegen Suns
Celtics dominieren Game eins und fegen 76ers aus der Halle
Wembanyama überragt! Spurs gewinnen Game 1 gegen Blazers
Magic schocken Topseed! Banchero führt Orlando zum Sieg in Detroit
Celtics dominieren Game eins und fegen 76ers aus der Halle
Cleveland erfolgreich in Playoffs gestartet
Jokic mit Triple-Double bei Sieg der Nuggets
Hukportis Knicks starten erfolgreich in die Playoffs
(APA/Reuters/dpa) / Artikelbild: Imago