Ortlechner vor Wiener Derby: „Das nervt beide Vereine maßlos“

Vor dem Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria gibt es neben der Lizenzverweigerung für die Veilchen noch weitere Themen, u.a. Stadionsicherheit und Ausschreitungen.

Beim letzten Derby vor ein paar Wochen gab es 50 Anzeigen, zudem wurde zu Beginn der „Rapid-Viertelstunde“ eine Person am Spielfeldrand durch einen Böller verletzt. Nach dem Spiel musste dann noch eine U-Bahn-Station von der Polizei geräumt werden. „Es nervt uns alle beide Vereine, dass diese Dinge passieren“, sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner am Freitag und fügte an: „Es ist unfassbar schade! Das nervt beide Vereine maßlos.“

