Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Nina Ortlieb hat im Abschlusstraining für die Ski-Weltcup-Abfahrt am Freitag in Soldeu (Andorra) Bestzeit erzielt.

Die Vorarlbergerin hatte 0,76 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Corinne Suter und 0,82 auf die Italienerin Sofia Goggia. Auf Platz fünf folgte Ariane Rädler (+0,99), auf sechs Nadine Fest (+1,10). Olympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA reihte sich als Achte ein, die zuletzt erkrankte Cornelia Hütter als 16. Am Wochenende folgen zwei Super-G.

(APA) / Artikelbild: GEPA