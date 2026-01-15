Logout
Ortlieb holt Trainingsbestzeit in Tarvis
Ski Alpin

Ortlieb holt Trainingsbestzeit in Tarvis

Österreichs Abfahrerinnen haben bereits im ersten Abtasten für die Speedrennen in Tarvis eine vielversprechende Linie gefunden.

Nina Ortlieb erzielte in 1:46,24 Min. am Donnerstag die Trainingsbestzeit, die Vorarlbergerin war dabei 0,68 Sekunden schneller als die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Auf Platz drei folgte Cornelia Hütter (+0,71). Alle weiteren Läuferinnen hatten schon 1,40 Sekunden und mehr Rückstand.

Mit Mirjam Puchner (5.), Ariane Rädler (8.), Lena Wechner (12.), Ricarda Haaser (13./Torfehler) und Christina Ager (15.) landeten insgesamt sieben ÖSV-Läuferinnen unter den Top 15. Zauchensee-Siegerin Lindsey Vonn fuhr die siebentschnellste Zeit. Im italienisch-österreichisch-slowenischen Dreiländereck sind am Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G geplant.

