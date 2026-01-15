Ortlieb holt Trainingsbestzeit in Tarvis

Österreichs Abfahrerinnen haben bereits im ersten Abtasten für die Speedrennen in Tarvis eine vielversprechende Linie gefunden.

Nina Ortlieb erzielte in 1:46,24 Min. am Donnerstag die Trainingsbestzeit, die Vorarlbergerin war dabei 0,68 Sekunden schneller als die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Auf Platz drei folgte Cornelia Hütter (+0,71). Alle weiteren Läuferinnen hatten schon 1,40 Sekunden und mehr Rückstand.

Mit Mirjam Puchner (5.), Ariane Rädler (8.), Lena Wechner (12.), Ricarda Haaser (13./Torfehler) und Christina Ager (15.) landeten insgesamt sieben ÖSV-Läuferinnen unter den Top 15. Zauchensee-Siegerin Lindsey Vonn fuhr die siebentschnellste Zeit. Im italienisch-österreichisch-slowenischen Dreiländereck sind am Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G geplant.

(APA) / Bild: Imago