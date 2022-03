Oscar für Basketball-Stars Shaquille O’Neal und Stephen Curry

Der ehemalige Basketball-Superstar Shaquille O’Neal und der aktuelle Korbjäger Stephen Curry haben einen Oscar gewonnen.

Beide sind Co-Produzenten des 22-minütigen Films „The Queen of Basketball“, der in der Kategorie beste Kurz-Dokumentation ausgezeichnet wurde. Er handelt von Lusia Harris, die 1976 in Montreal den ersten Korb in der Geschichte der Olympischen Spiele erzielt hatte und 1977 als erste Frau von einem Team aus der NBA gedraftet wurde.

Den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann Will Smith für seine Rolle in „King Richard“. Der Film handelt von Richard Williams, der seine beiden Töchter Serena und Venus zu Tennis-Weltstars formte. Bei der Verleihung sorgte Smith für einen Skandal, als er Moderator Chris Rock auf offener Bühne ohrfeigte. Rock hatte sich einen schlechten Scherz über die Ehefrau von Smith erlaubt.

(SID) / Bild: Imago