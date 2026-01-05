Osimhen-Doppelpack: Nigeria marschiert ins Afrika-Cup-Viertelfinale

Die ägyptische Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup mit viel Mühe das Viertelfinale erreicht und darf weiter vom achten Titel träumen. Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah gewann im Achtelfinale gegen Underdog Benin glanzlos mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung und trifft in der Runde der besten acht nun auf Titelverteidiger Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) oder Burkina Faso.

Marwan Attia (Al Ahly FC) brachte den haushohen Favoriten im marokkanischen Agadir mit einem Traumtor in Führung (69.). Benins Joker Jodel Dossou erzielte den Ausgleich und sorgte für die Verlängerung (83.), in der Attias Klubkollege Yasser Ibrahim (97.) und Salah (120.+4) den Turnier-Mitfavoriten schließlich zum schmeichelhaften Sieg schossen.

Nigeria souverän weiter

Deutlich weniger Mühe hatte Nigeria, das beim 4:0 (2:0) in Fés gegen Mosambik den vierten Sieg im vierten Turnierspiel feierte. Ademola Lookman (20.), Starstürmer Victor Osimhen mit einem Doppelpack (25./47.) und Akor Adams (75.) schossen die „Super Eagles“ problemlos ins Viertelfinale, wo am Samstag entweder Algerien oder die DR Kongo wartet.

Der dreimalige Afrikameister Elfenbeinküste und Burkina Faso spielen ihr Achtelfinale am Dienstagabend in Marrakesch. Zuvor treffen in Rabat Österreichs WM-Gegner Algerien und die DR Kongo aufeinander.

(SID)

