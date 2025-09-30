Osimhen-Goldtor! Galatasaray feiert Heimsieg gegen Liverpool

Der FC Liverpool ist in der Champions League böse gestolpert. Die Reds verloren am zweiten Spieltag der Ligaphase überraschend bei Galatasaray Istanbul nach einem schwachen Auftritt mit 0:1 (0:1).

Galas Rekordneuzugang Victor Osimhen erzielte per Foulelfmeter (16.) den einzigen Treffer am Bosporus, zuvor hatte der ehemalige Salzburger Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Trotz größerer Spielanteile wurde Liverpool nur selten gefährlich, Wirtz blieb erneut blass. Kurz vor Schluss nahm Schiedsrichter Clément Turpin einen Foulelfmeter für die Engländer nach Ansicht der TV-Bilder noch zurück.

Beim türkischen Champion saß Neuzugang Sané überraschend nur auf der Bank. Gündogan wirkte 75 Minuten mit. Zum Auftakt hatte Galatasaray noch mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt verloren.

Inter Mailand feiert zweiten Sieg

Der unterlegene Finalist der Vorsaison hatte beim 3:0 (2:0) keine Probleme mit dem tschechischen Meister Slavia Prag.

Inter brachte ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße: Der argentinische Weltmeister Lautaro Martínez (30.) und Denzel Dumfries (34.) trafen, Martínez (65.) legte mit seinem zweiten Treffer nach.

Das Tor im VIDEO:

1:0 Victor Osimhen (16./Elfmeter)

(SID) / Bild: Imago