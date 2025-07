Osimhen-Wechsel fix – Woher Galatasaray das Geld hat

Galatasaray überweist für Osimhen 75 Millionen Euro und macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. Aber wo kommt das ganze Geld her? Sky Sport Austria klärt auf.

Neben der Rekord-Ablösesumme – nie zahlte ein türkischer Klub mehr für einen Spieler – hat Gala mit Napoli eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent vereinbart. Osimhen selbst kassiert in Istanbul ein garantiertes Jahresgehalt von 15 Millionen Euro, einen Treuebonus in Höhe von einer Million Euro und fünf Millionen Euro an Bildrechtegebühren. Das alles gab der Klub im Rahmen der Transfer-Vermeldung offiziell bekannt.

Galatasaray ist weiterhin dabei, das Trainingsgelände an die Stadt Istanbul zu verkaufen. Das dürfte rund 500 Millionen Euro einbringen. Wie Sky Sport DE erfuhr, sind darüber hinaus diverse Kapitalerhöhungen geplant. Zudem sollen neue Sponsoren kommen und neue Immobilienprojekte gestartet werden. Ebenfalls sind weitere Spielerverkäufe geplant.

Nächster Coup perfekt

Neben Leroy Sane, der ablösefrei vom FC Bayern gekommen ist, freut sich Galatasaray nun über den nächsten Coup.

Osimhen war in der vergangenen Spielzeit bereits an Gala verliehen, nun ist der permanente Deal offiziell. Der Angreifer unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Bislang kommt Osimhen für Galatasaray auf 41 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er 37 Tore und bereitete acht weitere vor.

(Red.)

Bild: Imago