Ottawa verliert in Arizona trotz furioser Aufholjagd

via

via Sky Sport Austria

Die Ottawa Senators haben sich in der NHL trotz furioser Aufholjagd den Arizona Coyotes mit 5:8 geschlagen geben müssen. Die Senators lagen Mitte des zweiten Drittels 0:4 zurück und erzielten dann fünf Tore in Folge. Doch die Coyotes waren im Schlussabschnitt ihrerseits mit vier Toren in Folge erfolgreich.

Arizonas Nick Schmaltz trumpfte mit zwei Toren und fünf Vorlagen auf. Zum ersten Mal seit zehn Jahren erzielte ein Spieler in der NHL wieder sieben Punkte in einer Partie.

Deutliche Niederlagen gab es für Leon Draisaitl und Torwart Thomas Greiss: Die deutschen Eishockey-Profis haben in der NHL einen schwierigen Samstag erlebt. Draisaitl kassierte mit den Edmonton Oilers im kanadischen Duell mit den Montreal Canadiens ein peinliches 2:5, der Star-Stürmer steuerte einen Assist bei. Für die Oilers, Vierter der Pacific Division, war es ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die Play-off-Teilnahme. Die Canadiens sind momentan das zweitschwächste Team der NHL.

Greiss gehörte beim 2:6 seiner Detroit Red Wings bei den Florida Panthers zu den tragischen Gestalten. Der Goalie kassierte fünf Tore und wurde nach einer guten halben Stunde durch Alex Nedeljkovic ersetzt. Der deutsche Verteidiger Moritz Seider war bei den Red Wings der Feldspieler mit der meisten Eiszeit (24:06 Minuten), er blieb dabei ohne Torbeteiligung. Detroit liegt im Rennen um die Wild-Card-Plätze schon recht deutlich zurück.

Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 2:5

Florida Panthers – Detroit Red Wings 6:2

Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks 4:6

Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3

New York Islanders – St. Louis Blues 2:1

Washington Capitals – Seattle Kraken 5:2

San Jose Sharks – Nashville Predators 0:8

Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 4:5 n.P.

Colorado Avalanche – Calgary Flames 3:4 n.V.

(APA/SID) / Bild: Imago