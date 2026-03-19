Ottawa verliert trotz Stützle-Treffers – elf Tore bei Carolina-Sieg

Trotz eines Treffers des deutschen NHL-Profis Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler und Olympiastarter erzielte bei der 1:4-Niederlage seines Klubs bei den Washington Capitals knapp drei Minuten vor dem Ende das zwischenzeitliche 1:2.

Im Kampf um die Playoffs war die Niederlage für Ottawa nach zuvor fünf Siegen in sechs Spielen ein Rückschlag. Mit 77 Punkten liegen die Senators im Wild-Card-Ranking im Osten auf dem vierten Platz, einen Zähler dahinter lauern die Capitals, für die Oldie Alexander Owetschkin zum 1:0 traf.

Für Stützle, den mit 71 Punkten besten Scorer der Senators, war es nach zwei Spielen ohne Scorerpunkt das 31. Saisontor. Zuvor waren dem 24 Jahre alten Angreifer 14 Spiele in Serie mit mindestens einer Torbeteiligung gelungen.

HIGHLIGHTS | Carolina Hurricanes – Pittsburgh Penguins 6:5 OT | Regular Season

Auch bei einem weiteren Spiel kamen die Zuschauer richtig auf ihre Kosten: Die Carolina Hurricanes und die Pittsburgh Penguins schenken sich nichts, am Ende gewinnen die Gastgeber eine umkämpfte Partie mit 6:5 in der Overtime.

(SID/Red.)

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