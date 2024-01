Bericht: Solet-Wechsel nach Italien vor Vollzug

Verteidiger Oumar Solet steht unmittelbar vor einem Abschied von Red Bull Salzburg. Das berichtet das Fußballportal „Foot Mercato“.

Demnach befindet sich der SSC Napoli in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 23-Jährigen. Zuletzt berichtete die französische Zeitung „L’Equipe“, dass sowohl die AS Roma als auch Napoli an Solet interessiert sind.

Solet seit Sommer 2020 in Salzburg

Nun scheint sich der italienische Meister im Rennen um Solet durchgesetzt zu haben. Laut dem Portal sind nur noch letzte Details zwischen Red Bull Salzburg und Napoli zu klären.

Solets Vertrag in Salzburg läuft bis 2025. Der Franzose wechselte im Sommer 2020 von Olympique Lyon nach Österreich. Die Ablösesumme betrug damals etwa 4,5 Millionen Euro.

2265 Oumar Solet Position Verteidigung Verein FC Red Bull Salzburg

In der laufenden Saison absolvierte Solet lediglich acht Spiele in der ADMIRAL Bundesliga. Im November und Dezember fiel der talentierte Innenverteidiger mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Muss Seonbuchner reagieren?

Nachdem der österreichische Serienmeister im Winter bereits Kamil Piatkowski an den FC Granada verliehen hat, würde der Abgang von Solet ein großes Loch in die Defensive der Salzburger reißen. Bei einem Vollzug des Transfers müsste Sportdirektor Bernhard Seonbuchner wohl nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

(Red.)

Bild: GEPA