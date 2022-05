Pacult: „Rapid bekommt mit Patrick Greil einen tollen Spieler“

via

Austria Klagenfurt holt zum Abschluss der ADMIRAL Bundesliga ein 1:1 bei Meister Salzburg. Trainer Peter Pacult nach dem Spiel im Sky-Interview:

…über die Partie: „Die Krönung wäre es gewesen, wenn wir das 1:0 bis zum Ende rübergebracht hätten. Ich bin aber heute höchst zufrieden damit, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Natürlich bin ich mehr als zufrieden mit der gesamten Saison.“





…über Oliver Glasner: „Ich möchte Oliver Glasner und seinem Trainerteam gratulieren für diesen Riesenerfolg in der Europaleague. So einen Titel zu holen, alle Achtung.“



…über die Saison: „Die Mannschaft ist happy und ich bin auch happy mit dem Ausklang. Hier in Salzburg zu Punkten ist nicht vielen gelungen.“

Pacult bestätigt Greil-Transfer zu Rapid



…ob sich wieder die Meistergruppe ausgehen wird: „Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Wir verlieren mit Patrick Greil einen sehr wichtigen Spieler. Er wird uns als Mensch fehlen, er wird uns als Typ fehlen und er wird uns natürlich spielerisch fehlen. Das müssen wir erstmal kompensieren. Alles andere werden wir dann im Sommer sehen.“



…ob Patrick Greil zu Rapid geht: „Sie bekommen mit Patrick Greil einen tollen Spieler. Er war am Markt und Rapid hat zugegriffen. Ich wünsche ihm alles Gute bei Rapid. Ist natürlich etwas anderes für Rapid zu spielen, aber ich bin überzeugt, dass er es schaffen wird.“

