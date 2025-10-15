Pacult über Kühbauer-Wechsel: „Überraschend für alle Beteiligten“

In der 265. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ spricht Peter Pacult über den überraschenden Abgang von Dietmar Kühbauer vom Wolfsberger AC zum LASK – ein Thema, das derzeit die ganze Liga beschäftigt. Der neue WAC-Trainer, der seit Montag offiziell im Amt ist, hätte damit nicht gerechnet.

Pacult war auf einen Wechsel seines Trainerkollegen nicht vorbereitet: „Sehr überraschend für alle Beteiligten. Jeder, der ihn ein bisschen besser kennt, weiß, dass er sehr erfolgsorientiert ist. Das, was beim WAC passiert ist, war sehr überraschend und hat den Verein bestimmt getroffen. Aber das sind Entscheidungen, die im Sport passieren.“

Pacult über Kühbauer-Wechsel zum LASK: „Wird Gründe geben“

Der langjährige Bundesliga-Trainer sprach damit aus, was viele im österreichischen Fußball derzeit denken. Kühbauers kurzfristiger Wechsel hatte den WAC nach dem starken Saisonstart eiskalt erwischt. Auch in den sozialen Medien sorgte die Entscheidung des 54-Jährigen für wenig Verständnis.

Kühbauer selbst begründete seinen Schritt so: ,,Es ist für mich eine richtig harte Entscheidung, weil ich die Mannschaft wirklich schätzen gelernt habe und weil wir eine echt tolle Zeit gehabt haben. Aber das ist halt der Fußball – ich habe mich für eine Herausforderung entschieden. Ob es der ein oder andere versteht oder nicht versteht, das werde ich jetzt eh nicht ändern können.“

In Wolfsberg hat Peter Pacult nun einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. ,,Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim Wolfsberger AC und ich möchte mich beim Präsidenten für das Vertrauen in mich bedanken. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft näher kennenzulernen und mit der Arbeit am Platz zu beginnen“, so der neue WAC-Cheftrainer.

DAB | Der Audiobeweis #265 mit Martin Stranzl & Peter Pacult

