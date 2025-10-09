„Only in Österreich“ – Die besten Netz-Reaktionen auf die Kühbauer-Rückkehr zum LASK

Trainerbeben in der ADMIRAL Bundesliga: Dietmar Kühbauer verlässt den Wolfsberger AC und kehrt auf die Trainerbank des LASK zurück – alle Infos.

Eine Rückkehr, die im österreichischen Fußball hohe Wellen schlägt – wir haben die besten User-Reaktionen aus den sozialen Medien zusammengefasst:

„Ich habe bereits am Montag das erste Mal davon gehört und konnte es eigentlich nicht glauben, aber dieser Verein macht die unmöglichen Dinge möglich. Ich fasse es nicht“, schreibt der User „benjiii1908 / Derbysieger SZN“ auf X. Auf derselben Plattform drückt auch „Lask1908“ seinen Unmut aus: „Also vom Tabellenzweiten zum Vorletzten ist auch mal eine interessante Entscheidung.“

„Verstehe ich das richtig: Man holt einen Trainer zurück, den man vor nicht allzu langer Zeit davongejagt hat und zahlt dafür jetzt sogar ne stattliche Ablöse? Eins muss man dem LASK lassen, unterhaltsam ist er, aber auch sehr verzweifelt. Mal schauen, wie lange das gut geht“ – „Dalinho7“ via X

Spannend findet den Wechsel von Didi Kühbauer auch X-Userin Anna Konovalova, die schreibt: „Oh my god. Best and worst move at the same time.“

„War eh viel zu ruhig die letzten tage“, scherzt „lena„, während „Herbert Sammler von Daten“ meint: „Der LASK ist das österreichische ManU.“

Only in Österreich – „Colin“ via X

Martin S. kommentiert den Wechsel auf Facebook folgendermaßen: „LASK irgendwo einen Geldspeicher gefunden.“

„Ist das ein Aprilscherz?“, ist sich Siegfried R. nicht ganz sicher, ob die Neuigkeiten um Kühbauer der Wahrheit entsprechen.

