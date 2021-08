Pacult über späten Elfmeterpfiff: “Gedanken nicht jugendfrei”

via

Ende gut, alles gut ist beim SK Austria Klagenfurt nach dem 4:3-Sieg gegen Hartberg wohl zutreffend, wie selten zuvor: Auch Trainer Peter Pacult war nach dem abgewehrten Hartberg-Elfmeter in der Nachspielzeit überglücklich.

“Natürlich freue ich mich. Nach dem letzten Spiel war natürlich am Anfang die Stimmung nicht so, wie man es sich erhofft hätte”, denkt Pacult an die 0:4-Pleite der Vorwoche zurück. Mit dem ersten, wenn auch höchst dramatischen Bundesligasieg für Klagenfurt sei es “natürlich ein schöner Abend für uns”.

Dabei war nach der Strafstoßentscheidung der Frust groß: “Die Gedanken sind nicht jugendfrei”. Umso größer waren schlussendlich nach der Rettungstat von SKA-Goalie Phillip Menzel die Emotionen und der Stolz auf das siegreiche Team: “Als ‘Men of the Match’ nehmen wir alle 14. Jeder trägt seinen Beitrag dazu bei.”