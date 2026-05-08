Paderborn patzt erneut im Aufstiegsrennen – Bielefeld zittert weiter

Dem SC Paderborn scheint im engen Rennen um den Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands die Luft auszugehen.

Die Ostwestfalen kamen zum Auftakt des 33. Spieltags nur zu einem 2:2 (1:0) gegen den Karlsruher SC. Nach dem vierten Spiel ohne Sieg schwinden die Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Zwar sprang die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann vorübergehend auf Relegationsplatz drei, am Wochenende können die SV Elversberg und Hannover 96 aber den Vorsprung ausbauen. Filip Bilbija (20.) brachte die Paderborner, die zuletzt durch die Pleiten gegen Zweitliga-Meister Schalke 04 (2:3) und in Elversberg (1:5) sowie dem Remis in Hannover (1:1) große Rückschläge erlitten hatten, in Führung. Fabian Schleusener (75.) und Shio Fukuda (79.) drehten die Partie für den KSC. Sebastian Klaas (85.) sicherte Paderborn immerhin einen Punkt.

Bielefeld muss nach Pleite weiter zittern

Arminia Bielefeld steckt nach einer Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern weiter tief im Abstiegskampf. Ohne den gesperrten Trainer Mitch Kniat verloren die Ostwestfalen auf dem Betzenberg 0:2 (0:2) und verpassten einen möglichen Befreiungsschlag. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt weiter zwei Punkte und kann am Wochenende weiter schmelzen.

Marlon Ritter (15., Foulelfmeter) und Simon Asta (29.) entschieden das Duell der Überraschungs-Pokalfinalisten der vergangenen zwei Jahre. Für den FCK endete eine Serie von drei Niederlagen in Folge, für Aufsteiger Bielefeld das Zwischenhoch von drei Spielen ohne Niederlage.

(SID).

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