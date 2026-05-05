Sky-Info: Muslic hat ÖFB-Talent auf dem Zettel

Christopher Olivier steht nach Sky Sport DE Informationen auf der Transferliste des FC Schalke.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der aktuell beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht und in dieser Saison 32 Drittligaspiele für die zweite Mannschaft der Schwaben absolvierte, besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2028.

Aktuell ist der Name Olivier auch noch keine Priorität bei Schalke um Trainer Miron Muslic – dennoch findet ihn der Zweitligameister interessant.

Schalke an Olivier interessiert – noch kein Angebot

In Gelsenkirchen ist der ÖFB-U21-Teamspieler einer von mehreren Kandidaten. Konkreter ist das Interesse aktuell nicht. Olivier stand für die erste Mannschaft des VfB bereits zwei Mal im Europa-League-Kader, zu einem Einsatz kam er noch nie.

Olivier, der auch die südafrikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im Sommer 2022 aus der Akademie Vorarlberg nach Stuttgart. Der Vorarlberger läuft seit der U16 für österreichische Nachwuchs-Nationalteams auf, für die U21 bestritt der Rechtsfuß zwei Partien.

Transfer nach Düsseldorf im Jänner geplatzt

Im Jänner scheiterte ein fixer Transfer von Olivier zu Fortuna Düsseldorf. Anfang Dezember 2025 wurde auch von Bemühungen einiger einheimischer Klubs berichtet. Laut Sky-Infos zeigten der LASK, Sturm Graz und der SK Rapid Interesse am Verteidiger.

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