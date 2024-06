Paket über 60 Millionen! Guirassy entscheidet sich für neuen Klub

Serhou Guirassy hat sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund und damit gegen Milan, Arsenal und Chelsea entschieden.

Der Spieler hat die Entscheidung tatsächlich nach reiflicher Überlegung für sich getroffen. Die Stuttgarter Nachrichten berichteten zuerst.

Aber: Es müssen noch finanzielle Details geklärt werden. Durch ist der Deal noch nicht. Der BVB ist bereit, ein Mega-Paket von über 60 Millionen Euro (Gehalt, Ablöse, Handgeld) für den 28-Jährigen zu schnüren.

Niclas Füllkrug, an dem Stuttgart dran ist, soll gehalten werden. Der BVB will mit zwei Top-Stürmern in die neue Saison gehen. Neu-Trainer Nuri Sahin ist Fan von beiden. Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko können den Verein verlassen.

Guirassy kam 2022 aus Rennes

Mit 28 Toren hatte Guirassy großen Anteil daran, dass der VfB Stuttgart hinter Meister Bayer Leverkusen Zweiter wurde und in der kommenden Saison in der Champions League startet. 2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes nach Stuttgart geholt.

Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

(skysport.de) / Bild: Imago