Nach Informationen von Sky beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit einem möglichen Wechsel von Niclas Füllkrug.

Noch gibt es allerdings keinen konkreten Vorstoß seitens des VfB, aber die Schwaben haben die Situation des 31-jährigen Mittelstürmers im Blick und haben sich bereits erste Informationen eingeholt.

Füllkrugs Zukunft bei Borussia Dortmund ist trotz eines gut dotierten Vertrags bis 2026 offen. Auch, weil sich der BVB unbedingt mit Serhou Guirassy verstärken will – ausgerechnet vom VfB. Nach Sky-Informationen hat sich der 28-jährige Nationalspieler Guineas entschieden, Stuttgart zu verlassen. Die Verantwortlichen um den designierten Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß sind bereits informiert. Guirassy gilt als Kandidat beim BVB, die Schwarz-Gelben müssen sich im Rennen um den Transfer aber gegen den FC Arsenal und die AC Milan durchsetzten.

In Stuttgart erhofft man sich Chancen bei Füllkrug, zumal Dortmund trotz einer guten Saison des Stürmers (16 Tore, zehn Assists) einen Vorstoß bei Guirassy macht. Ob sich ein Wechsel tatsächlich realisieren lässt, ist noch offen, Füllkrug will sich in diesen Tagen voll auf die EM fokussieren.

Füllkrug: Auch Klubs aus Italien und Spanien mit Interesse

Neben Stuttgart sind auch Klubs aus Italien und Spanien am deutschen Rekord-Joker bei großen Turnieren (vier Treffer, ein Assist) interessiert.

Für den Nationalspieler hatte der BVB im vergangenen Sommer etwa 15 Millionen Euro Ablöse an Werder Bremen gezahlt.

