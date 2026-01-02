Palace-Rekordtransfer perfekt: Glasner bekommt neuen Offensivspieler

Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner freuen sich über einen Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte: Der Premier-League-Klub verpflichtete den Flügelspieler Brennan Johnson von Tottenham Hotspur für viereinhalb Jahre.

Während die Summe offiziell nicht genannt wurde, berichteten britische Medien von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Pfund (40,11 Mio. Euro). Palace ist aktuell Liga-Zehnter und kann Johnson schon am Sonntag (ab 15:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) gegen Newcastle einsetzen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Ich freue mich riesig, dass Brennan zum Verein gestoßen ist. Er kommt sehr früh im Transferfenster, daher gebührt dem Verein Anerkennung für die schnelle Abwicklung“, erklärte Glasner in einem Statement. „Brennan wird uns mit seinem Tempo und seiner Torgefährlichkeit mehr Optionen im Angriff geben, und angesichts der vielen anstehenden Spiele wird er eine wertvolle Verstärkung für den Kader sein.“

Johnson war in der vergangenen Saison mit 18 Treffern in allen Bewerben der Topscorer der Spurs, darunter war u.a. auch das Siegestor im Europa-League-Finale gegen Manchester United. In dieser Saison kam der 24-Jährige allerdings in der Premier League nur sechs Mal von Beginn an zum Einsatz und wurde vom neuen Trainer Thomas Frank weitgehend als Ersatzspieler genutzt.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago