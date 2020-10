Bernd Wiesberger hat am zweiten Tag der PGA-Championship am Sitz der Europa-Tour in Wentworth eine Par-Runde von 72 Schlägen gespielt. Dadurch dürfte der Burgenländer nach 70 Strokes am Donnerstag von Platz 24 aus einige Positionen einbüßen. Zahlreiche andere Golfprofis wie der nach dem erstem Tag achtplatzierte Matthias Schwab waren noch bis zum frühen Freitagabend auf dem Kurs.

(APA)

Artikelbild: Getty