Paris bangt vor Rückspiel gegen ManCity um Mbappe

Paris Saint-Germain bangt um den Einsatz von Stürmer Kylian Mbappe im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag bei Manchester City (ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport 1).

Der Weltmeister plagt sich mit muskulären Problemen in der rechten Wade, teilte sein Club am Freitag mit. Der 22-Jährige fällt mindestens für das Liga-Spiel am Samstag gegen Lens aus. “Wir hoffen, dass es nichts ernstes ist und er so schnell wie möglich wieder bei uns ist”, sagte Trainer Mauricio Pochettino.

In der französischen Meisterschaft liegt Titelverteidiger Paris vier Runden vor Saisonende einen Punkt hinter Spitzenreiter Lille. Bei Manchester City muss der Vorjahresfinalist in der Champions League einen 1:2-Rückstand aufholen, um erneut ins Endspiel einzuziehen. Ob Mbappe bis dahin wieder fit ist, ließ Pochettino offen.

