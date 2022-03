via

via Sky Sport Austria

Der Südtiroler Dominik Paris hat am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer am Freitag und Samstag in Kvitfjell Bestzeit aufgestellt.

Er verwies den Franzosen Johan Clarey (+0,44 Sek.) und den Schweizer Niels Hintermann (+0,53) sowie Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde (+0,69) auf die weiteren Plätze. Daniel Hemetsberger hatte als Sechster und bester Österreicher +0,92 Rückstand, Max Franz als Achter 1,08.

(APA) / Bild: Imago