Paris-Nizza: Vingegaard steigt nach Sturz aus

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard ist nach seinem Sturz auf der fünften Etappe bei der Fernfahrt Paris-Nizza ausgestiegen. Das teilte sein Team Visma-Lease a bike am Freitagmorgen mit. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger war am Donnerstag fernab der TV-Kameras zu Fall gekommen und hatte sich dabei eine Prellung an der linken Hand und eine blutige Lippe zugezogen.

„Unser medizinischer Stab hat entschieden, dass es das Beste für ihn ist, sich zu Hause von seinem gestrigen Sturz zu erholen und sich auf die nächsten Saisonziele zu konzentrieren“, teilte Vingegaards Rennstall mit. Als nächstes steht die Katalonien-Rundfahrt ab dem 24. März im Rennprogramm des 28-Jährigen, Priorität hat der Gewinn der Tour de France im Sommer.

Vingegaard hatte am Donnerstag auf dem fünften Teilstück beim „Rennen zur Sonne“ seine Gesamtführung an seinen Teamkollegen Matteo Jorgenson verloren. Auf dem kurzen Schlussanstieg konnte Vingegaard der Konkurrenz, darunter war auch der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz, nicht mehr folgen. Am Freitag steht die sechste Etappe an, die Fernfahrt endet am Sonntag.

(SID) Foto: Imago