Paris Saint-Germain feiert Auswärtssieg in Straßburg

Paris Saint-Germain feiert gegen Racing Straßburg einen 2:1-Auswärtserfolg und baut die Tabellenführung in der Ligue 1 weiter aus.

Die Pariser starten gut in die Partie, nachdem Randal Kolo Muani einen Elfmeter für sein Team zugesprochen bekommt, jedoch scheitert Superstar Kylian Mbappe in der achten Minute vom Elfmeterpunkt.

In der 31. Minute macht Mbappe jedoch seinen Fehler wett und trifft zur 1:0-Führung nach Vorlage von Marco Asensio. Zu Beginn der zweiten Hälfte revanchiert sich Mbappe für den Assist an Asensio. Der Spanier trifft in der 49. Minute nach Vorlage von Mbappe zur 2:0-Führung.

Straßburg blieb über die gesamte Zeit zwar mit weniger Ballbesitz, dennoch kommen die Elsässer zu einigen Torchancen, die PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma souverän parieren kann.

Der Heimmannschaft, mit Ex-Sturm-Kicker Emanuel Emegha ab der 52. Minute im Einsatz, gelingt der 1:2-Anschlusstreffer durch Dilane Bakwa (68.), für ein Remis reichte es jedoch nicht mehr.

Paris Saint-Germain liegt mit 47 Punkten weiter souverän vor Nizza an der Tabellenspitze, Straßburg ist weiter Zehnter in der Ligue 1 mit 25 Zählern.

Bild: Imago