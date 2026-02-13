Paris Saint-Germain kassiert dritte Saisonniederlage

Stade Rennes hat Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 die dritte Saisonniederlage zugefügt.

Der ineffiziente Meister unterlag am Freitagabend auswärts 1:3 und könnte am Samstag seine Führungsposition an Verfolger Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo verlieren. Ousmane Dembele gelang für PSG nur der Anschlusstreffer zum 1:2 (71.), Breel Embolo machte für Rennes mit seinem Tor zehn Minuten später alles klar. Die Bretonen hatten zuletzt viermal in Folge verloren.

(APA) Foto: Imago