Partnerschaft verlängert: Rapid-Stadion behält Sponsorennamen

Fußball-Bundesligist SK Rapid und Allianz Österreich haben ihre Sponsoring-Partnerschaft langfristig verlängert und ausgebaut.

So wird die Rapid-Heimstätte bis Sommer 2034 den Namen Allianz Stadion tragen, das Versicherungsunternehmen findet sich künftig außerdem als Hauptpartner auf den Trikots der grün-weißen Frauenteams und als Unterstützer des Special Needs Teams. Das gaben Rapid und Allianz am Montag bekannt.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.