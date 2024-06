Rapid verpflichtet EM-Fahrer

Der SK Rapid hat den ungarischen Teamspieler und EM-Fahrer Bendeguz Bolla verpflichtet. Der Außenbahnspieler kommt ablösefrei und unterschreibt in Hütteldorf einen Vertrag bis 2027.

Der Rechtsfuß stand zuletzt bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, war nun drei Saisonen in die Schweizer Super League verliehen, wo er zuerst für die Grasshoppers aus Zürich (2021 – 2023) und Servette Genf (2023/24) in 101 Spielen in der Liga und im Pokal 23 Scorerpunkte sammeln konnte.

Der 16-fache ungarische Teamspieler steht auch im EM-Aufgebot seines Heimatlandes Ungarn. Der 24-Jährige wird bei Rapid die Rückennummer 77 erhalten.

Katzer über Bolla: „Wird uns noch variabler machen“

„Mit Bendeguz Bolla können wir einen Spieler mit internationaler Erfahrung in unseren Reihen begrüßen. Er war zuletzt Leistungsträger bei einem Europacupstarter und hat für Servette in der abgelaufenen Saison 44 Pflichtspiele absolviert. Durch seine offensive Spielweise und seine Flankenqualität wird er nächste Saison unser Spiel im Ballbesitz noch variabler machen. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Bolla zu überzeugen, seinen nächsten Karriereschritt beim SK Rapid zu machen, da er auch das Interesse zahlreicher anderer Vereine geweckt hat“, sagte Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer zum Transfer.

Bolla ist damit der dritte Sommerneuzugang bei den Grün-Weißen. Die Hütteldorfer verpflichteten bereits Innenverteidiger Serge-Philippe Raux Yao vom französischen Zweitligisten Rodez AF und Rückkehrer Louis Schaub von Hannover 96.

Bild: SK Rapid