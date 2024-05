Offiziell: Schaub kehrt zu Rapid zurück

Transfercoup geglückt: Louis Schaub kehrt zum SK Rapid zurück. Der Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre bis 2028.



Der 29-jährige Offensivspieler kickte bereits zwischen 2012 und 2018 und hat für die Hütteldorfer in 204 Pflichtspielen 45 Tore und 30 Vorlagen geliefert. Schaub ist – wie von Sky zuvor berichtet – neben Serge-Philippe Raux Yao und Isak Jansson der nächste Sommertransfer der Grün-Weißen.

Schaub hatte nach seinem Abschied für den 1. FC Köln, den HSV und Hannover 96 in Deutschland, sowie der Schweiz für den FC Luzern gespielt. In der laufenden Saison für den deutschen Zweitligisten erzielte er in 30 Pflichtspielen vier Tore und steuerte drei Torvorlagen bei. Seit seinem Abgang wurde Schaub aber immer wieder mit einer Rückkehr nach Wien in Verbindung gebracht.

Schaub ist zurück bei Rapid: „Mein absoluter Herzensklub“

„Nach sechs Jahren im Ausland freue ich mich sehr, künftig wieder daheim spielen zu können. Rapid war immer mein absoluter Herzensklub und umso schöner ist es, dass ich nun meine Karriere für Grün-Weiß fortsetzen darf. Ich habe in allen Gesprächen gespürt, dass mich die Verantwortungsträger unbedingt holen wollen, und möchte mich für den großen Vertrauensvorschuss bedanken. Ich kann es kaum erwarten, wieder in Hütteldorf vor den lautstarken Fans aufzulaufen und freue mich ganz besonders auf die Atmosphäre im Allianz Stadion. Ich kann den Rapid-Fans versprechen, dass ich von der ersten Trainingseinheit an alles reinhauen werde, um meinen Beitrag leisten zu können, dass wir möglichst erfolgreichen Fußball spielen“, sagt Schaub zu seiner Rapid-Rückkehr.

Sportchef Markus Katzer sagt nur Neuverpflichtung: „Ich kenne und schätze Louis Schaub seit vielen Jahren und habe sogar noch mit ihm gemeinsam gespielt. Seine fußballerischen Qualitäten stehen außer Zweifel, zudem ist er durch seine jahrelange Erfahrung im Ausland sehr gereift und soll bei uns ein echter Führungsspieler auf und abseits des Platzes werden. Auch wenn die Chancen anfangs nicht allzu groß erschienen sind, wollten wir unbedingt versuchen, Louis wieder zu uns zu holen. Umso mehr freue ich mich, dass dies gelungen ist und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die professionellen und partnerschaftlichen Verhandlungen bedanken. Ich bin überzeugt, dass Louis Schaub unsere Qualität weiter heben wird und freue mich so wie unser Trainerteam enorm auf die künftige Zusammenarbeit.“

