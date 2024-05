Medien: Rapid vor nächstem Deutschland-Transfer?

Kommt Emir Karic zum SK Rapid? Die Hütteldorfer sollen laut bosnischen Medien am Linksverteidiger vom SV Darmstadt interessiert sein. Eine Verpflichtung hängt allerdings wohl von weiteren Abgängen bei den Grün-Weißen ab.

Laut dem bosnischen Medium sportbc.ba steht Karic kurz vor einer Unterschrift in Wien Hütteldorf. Nach Sky-Informationen ist der 26-Jährige – der vor einem Verbandswechsel steht – bei Rapid zwar am Radar, ein Vertragsabschluss ist allerdings noch nicht in Reichweite. Der Transfer würde aus Rapid-Sicht durchaus Sinn machen, der Defensivspieler ist nach dem Abstieg von Darmstadt ablösefrei zu haben. Nach Louis Schaub wäre es der zweite Transfer aus einer deutschen Liga in diesem Sommer.

Karic-Transfer wohl an Abgänge gebunden

Bevor sich Rapid auf der Linksverteidiger-Position verstärkt, soll allerdings die Zukunft von Jonas Auer geklärt werden. Der 23-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht und könnte verkauft werden, um Platz für Karic zu machen.

Der 26-Jährige kam in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze in der Deutschen Bundesliga. In Österreich spielte Karic bereits für den SCR Altach, den FC Liefering und im Nachwuchs vom LASK.

Rapid schon mit drei Neuverpflichtungen

Rapid bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Nach den ablösefreien Abgängen von Marco Grüll, Martin Moormann, Michael Sollbauer, Thorsten Schick und Bernhard Unger wäre Karic bereits der vierte Sommer-Neuzugang. Mit Serge-Philippe Raux Yao, Isak Jansson und Louis Schaub sind bereits drei Zugänge für die neue Spielzeit fix.

Neben Auer wird auch Leopold Querfeld mit einem Transfer in Verbindung gebracht und könnte die Hütteldofer in diesem Sommer verlassen, wenn noch eine angemessene Ablöse fällig werden soll. Während der Vertrag des Innenverteidigers bereits im Sommer 2025 ausläuft ist Auer noch mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.

(Red.) / Bild: Imago