Verbandswechsel: ÖFB-Legionär könnte bald für Bosnien auflaufen

ÖFB-Legionär Emir Karic könnte künftig für die bosnische Nationalmannschaft auflaufen. Laut dem bosnischen Nationaltrainer Sergej Barbarez hätte der Darmstadt-Verteidiger bereits kurz vor seiner ersten Nominierung für die kommenden Länderspiele gestanden, aber „die Papiere waren nicht rechtzeitig fertig“. Dies bestätigte der 52-Jährige gegenüber dem Medium „N1“.

Darmstadt-Außenverteidiger Emir Karic könnte dem ÖFB bald abhanden kommen. Der 26-jährige Defensivspieler, der in dieser Saison 27 Einsätze in der deutschen Bundesliga für Absteiger Darmstadt absolvierte, war bisher kein Thema für das österreichische Nationalteam. Nun könnte es für Karic, der in der Jugend nie für die bosnische Auswahl spielte, zu einem Verbandswechsel kommen. Eine endgültige Entscheidung dürfte aber noch nicht getroffen sein.

(Red.)/Beitragsbild: Imago