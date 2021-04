Patson Daka: Ein wahrer Goalgetter mit einer herausragenden Quote

FC Red Bull Salzburg-Stürmer Patson Daka war am Sonntag mit seinen drei Toren gegen SK Sturm Graz der ‘Man of the match’. Durch seinen Rekord-Hattrick schraubte er seine Ausbeute auf 23 Liga-Tore in dieser Saison und unterstrich seinen Reiz für europäische Topclubs. Im Sommer wird Daka wohl nicht zu halten sein, davor möchte er Salzburg noch zum achten Titel in Folge schießen.

Sky-Experte Marc Janko schwärmte vom Top-Stürmer der Bullen. “Er hat losgelegt wie die Feuerwehr. Grandios, seine Performance ist outstanding.”, so der ehemalige ÖFB-Angreifer in der Bundesliga-Sendung auf Sky.

Janko ist von der Quote des 22-Jährigen Stürmers aus Sambia begeistert: “Er hat erst ein Elfmetertor geschossen und schon 23 Tore erzielt. Die Tore pro Spielminute sind herausragend.“ Am kommenden Sonntag im Spitzenspiel beim SK Rapid Wien (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) könnte Daka den Rekord von Jonatan Soriano und Marc Janko mit mindestens einem Tor in acht aufeinanderfolgenden Spielen einstellen.

Janko über Daka: “Die Tore pro Spielminute sind herausragend”





“Ich habe noch eine Menge zu tun. Ich möchte noch viel dazulernen”, sagte Daka nach der Partie gegen den SK Sturm im Sky-Interview, die er mit seinen drei Toren bis zur 11. Minute quasi im Alleingang entschieden hatte. Zu einem früheren Zeitpunkt im Match hatte noch kein Bundesliga-Spieler zuvor einen Hattrick vollendet gehabt. Doch Daka stand danach noch weitere 80 Minuten auf dem Rasen der Red Bull Arena und scheiterte in der zweiten Halbzeit unter anderem mit einem Elfmeter. Zudem wurde ihm ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. “Ich hatte die Möglichkeit, ein viertes Tor zu erzielen”, ärgerte er sich Angreifer.

“Die Entwicklung von Daka in den letzten Jahren ist überragend”, sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch nach der Partie gegen Sturm Graz im Gespräch mit Sky-Reporter Gerhard Krabath. Taktisch setze Daka alles um, er arbeite immer für die Mannschaft. Menschlich könne man ohnehin keinen Besseren finden. Dass Daka längst bei namhaften Clubs aus dem europäischen Ausland in den Überlegungen auftaucht, erstaunt Marsch daher nicht. Da der Spieler noch bis Sommer 2024 vertraglich an Salzburg gebunden ist, würde ein Abgang mit einer stattlichen Ablösesumme einhergehen. Dakas aktueller Marktwert wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

Daka im Sky Sport Player Index

6989 655 Patson Daka Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA