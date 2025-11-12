Paukenschlag im Lavanttal! Pacult nicht mehr WAC-Trainer

Peter Pacult ist nicht mehr Cheftrainer des Wolfsberger AC!

Nach nur knapp einem Monat und insgesamt fünf Pflichtspielen im Amt bei den Lavanttalern wurde der 66-Jährige am heutigen Mittwoch beurlaubt. Zuletzt soll Pacult bereits unter Beobachtung von WAC-Präsident Dietmar Riegler gestanden sein.

Von den fünf Spielen unter Trainer Pacult verlor der WAC zwei, spielte einmal Remis und gewann zwei – eines davon im ÖFB-Cup nach Verlängerung gegen Zweitligist Amstetten.

(Red.) / Bild: GEPA