Paukenschlag um Messi-Zukunft

Lionel Messi befindet sich mit Argentinien mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Copa America. Der amtierende Weltmeister blickt jedoch schon etwas weiter und macht bezüglich seiner Zukunftsplanung eine Ansage, die aufhorchen lässt!

In einem Interview mit ESPN Argentina hat der Superstar verkündet, dass er glaube, dass Inter Miami sein „letzter Verein“ sein werde und zugegeben, dass „nicht mehr viel Zeit“ in seiner Karriere bleibe.

Im vergangenen Sommer wechselte der 36-Jährige von Paris Saint-Germain in die MLS zu Inter Miami. Damals endete eine über 20 Jahre dauernde Karriere in Europa, wo er vor PSG viele Jahre beim FC Barcelona spielte. Mit den Katalanen gewann er unter anderem viermal die Champions League und zehnmal die spanische Meisterschaft.

Vertrag in Miami läuft noch bis Ende 2025

In der MLS fehlt dem Superstar bislang noch ein Titel, mit Inter Miami führt er derzeit jedoch die Tabelle in der Eastern Conference an und hat somit bis zu seinem Vertragsende am 31.12.2025 noch gute Chancen, auch in Übersee einen Titel zu feiern.

Seinen größten Erfolg hatte Messi jedoch bereits im Winter 2022, als er mit Argentinien bei der Weltmeisterschaft triumphierte. Dieser Erfolg habe ihm eine neue Perspektive auf seine Karriere gegeben.

Messi: „Ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt“

„Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht; ich liebe es, Ball zu spielen. Ich genieße das Training und den Alltag, die Spiele. Ja, da ist ein bisschen Angst, dass es zu Ende geht. Die ist immer da. Es war ein schwieriger Schritt, Europa zu verlassen und hierher [nach Miami] zu kommen.“

Und weiter: „Die Tatsache, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, hat sehr geholfen, die Dinge auf eine andere Art zu sehen. Aber ich versuche, nicht daran zu denken. Ich versuche, es zu genießen. Das tue ich jetzt mehr, weil ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Deshalb genieße ich die Zeit mit dem Verein und habe das Glück, gute Mannschaftskameraden und Freunde an meiner Seite zu haben. Ich genieße auch meine Zeit mit der Nationalmannschaft, in der ich ebenfalls gute Freunde habe, und zwar eine Menge. Ich genieße diese kleinen Details, von denen ich weiß, dass ich sie vermissen werde, wenn ich nicht mehr spiele.“

