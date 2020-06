Paukenschlag! Werner vor Wechsel zu Chelsea

via

via Sky Sport Austria

Timo Werner steht vor einem Wechsel in die Premier League zum FC Chelsea. Sky kann einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigen.

Zuletzt waren im Poker um den deutschen Nationalstürmer nur noch der FC Liverpool und Chelsea im Rennen. Da die “Reds” bis jetzt aber weiter zögern, die Ausstiegsklausel zu ziehen und Werner zu verpflichten, ist ein Wechsel zu den Blues wahrscheinlicher geworden. Außerdem sei Chelsea-Coach Frank Lampard sehr angetan vom deutschen Angreifer.

Werner spielt seit 2016 für RB leipzig in der deutschen Bundesliga. Der 24-Jährige besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023, allerdings enthält das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers eine Ausstiegsklausel. Für die “Bullen” erzielte Werner diese Saison 25 Tore in 29 Spielen.

In der kommenden Woche soll die Ausstiegsklausel gezogen und der Wechsel nach England fixiert werden.

(Red.)

Beitragsbild: Imago