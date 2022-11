Pause vor WM-Start? Messi hat angeblich „Argentinien-Klausel“ in seinem PSG-Vertrag

via

via Sky Sport Austria

Die Endrunde in Katar wird für Lionel Messi die letzte Chance auf den Gewinn des Weltmeistertitels sein. Dank einer besonderen Klausel könnte sich der Argentinier offenbar ein wenig mehr Pause bis zum WM-Start gönnen.

Messi besitzt bei Paris Saint-Germain laut TyC Sports eine so genannte „Argentinien-Klausel“. Diese besagt, dass Messi Verpflichtungen mit der Nationalmannschaft über die des Klubs stellen dürfe.

Damit könnte der 35-Jährige auf das letzte Ligaspiel mit PSG gegen Auxerre am 13. November verzichten. Nur neun Tage später trifft Messi mit Argentinien bei der WM im ersten Gruppenspiel auf Saudi-Arabien. Die „Albiceleste“ trifft in Gruppe C zudem auf Mexiko und Polen.

Argentinien gilt als einer der großen WM-Favoriten

Messi hatte vor einigen Wochen verkündet, dass die Endrunde im Wüstenstaat seine letzte sein wird. Bisher reichte es für den Superstar noch nicht zum großen Wurf bei einer WM.

2014 scheiterte Argentinien im Finale von Rio an der deutschen Mannschaft. Ins Turnier in Katar geht Argentinien als einer der großen Favoriten.

(skysport.de) / Bild: Imago