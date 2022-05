Pennerborn wird neuer Headcoach der Graz99ers

Die Graz99ers haben am Dienstag einen neuen Headcoach und Sportlichen Leiter präsentiert: Johan Pennerborn kümmert sich ab sofort um die weitere Kaderplanung. Der 50-jährige Schwede hat einen Vertrag für die kommenden zwei Saisonen unterschrieben. Zuletzt war Pennerborn beim SHL-Meister Färjestad bis Februar als Headcoach tätig.

„Ich war von Anfang an von den Gegebenheiten hier in Graz beeindruckt und freue mich bereits auf meine neue Aufgabe bei den 99ers“, meinte Pennerborn in einer Aussendung des Vereins. „Ich will in Zukunft kleine Details in den Club einbringen und sowohl das Eishockey als auch die Spieler weiterentwickeln.“

Die Steirer hatten sich nach dem verpassten Viertelfinaleinzug in der ICE Hockey League nach vier Jahren von ihrem Cheftrainer Jens Gustafsson getrennt und wurden nun wieder in Schweden fündig.

(APA).

Beitragsbild: Imago.