Pentz fassungslos über Elfmeter-Pfiff: “Der schießt den Ball zum Berg”

Austria Wien verliert durch einen späten Elfmetertreffer von Gollner mit 0:1 gegen den TSV Hartberg. Vorangegangen war dem Elfmeter ein vermeintliches Foulspiel von Austria-Tormann Pentz an Hartbergs Chabbi. Nach Spielende ist Pentz im Sky-Interview mit dem Elfmeterpfiff überhaupt nicht einverstanden.

6031 246 Patrick Pentz Position Torhüter Verein FK Austria Wien

“Ich will ja niemanden in Frage stellen, aber ich geh ja nicht mal in seine Richtung. Der rennt nur in mich rein”, sagte Pentz zur Situation im Sky-Interview. “Der schießt den Ball zum – ich weiß nicht, wie der Berg da heißt – und dann rennt er in mich rein. Das müssen Sie mir erklären”, so ein fassungsloser Pentz weiter.

