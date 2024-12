Pep Guardiola erklärt Finger-Geste gegen Liverpool-Fans

Die Krise bei Manchester City lässt Trainer Pep Guardiola nicht kalt. Bei der 0:2-Niederlage beim FC Liverpool reagiert der Katalane auf Schmähgesänge der Reds-Fans. Nach dem Spiel erklärt sich der Coach.

„Morgen Vormittag wirst du entlassen!“ Die Schmähgesänge der Fans des FC Liverpool gegen Pep Guardiola waren in der zweiten Hälfte des Spiels der Reds gegen Manchester City deutlich zu hören. Zunächst lächelte der Ex-Bayern-Coach die Rufe weg, doch schließlich hielt er sechs Finger in die Höhe, um zu zeigen, dass er mit den Cityzens bereits sechs Mal die Premier League gewann – zwei Mal zum Leidwesen Liverpools, die sich mit Platz zwei begnügen mussten.

Die 0:2-Niederlage an der Anfield Road war für Guardiola und die Skyblues bereits die siebte Partie in Folge ohne Sieg, fünf Mal musste man sich sogar geschlagen geben. Eine Negativserie, wie sie der 53-Jährige als Trainer weder beim FC Barcelona, noch beim FC Bayern und auch bei City noch nicht erlebt hatte.

Guardiola von Schmähgesängen überrascht

Dennoch überraschte die Reaktion des sonst so besonnenen Guardiola, der sich nach Spielende bei Sky erklärte: „Alle Stadien wollen mich entlassen, es hat in Brighton angefangen! Vielleicht haben sie mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, recht. Das habe ich in Anfield nicht erwartet. Das haben sie nicht beim 1:0 gemacht, aber nach dem 2:0“, so der Übungsleiter.

Und weiter: „Vielleicht hätten sie es in der Vergangenheit singen sollen. Ich habe das von den Liverpoolern nicht erwartet, aber das ist in Ordnung, das gehört zum Spiel, und ich verstehe das vollkommen. Wir haben unglaubliche Schlachten zusammen geschlagen. Ich habe Respekt vor ihnen.“

(sky.de) Foto: Imago