Per Leihe! Hartberg verpflichtet ÖFB-Nachwuchsspieler

Der TSV Hartberg hat für die kommende Saison den österreichischen Nachwuchsnationalspieler Magnus Dalpiaz verpflichtet. Der 19-jährige Außenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern München II in die Oststeiermark. Die Leihe ist vorerst auf eine Saison angelegt.

Der in Innsbruck geborene Defensivspieler gehörte in der vergangenen Herbstsaison zu den Stammkräften der Regionalliga- und Youth-League-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Im Frühjahr war Dalpiaz an Milan Futuro verliehen, wo er weitere Spielpraxis sammelte.

Der 1,85 Meter große Außenverteidiger steht aktuell im Aufgebot der österreichischen U19-Nationalmannschaft. Sein Vater war als Eishockey-Torhüter für Österreich international im Einsatz.

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den ersten Neuzugang: „Es freut mich sehr, dass sich Magnus für den TSV Hartberg entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der variabel einsetzbar ist. Er konnte bereits in jungen Jahren beim FC Bayern München und beim AC Milan internationale Erfahrungen sammeln und ist ein österreichischer Nachwuchs-Teamspieler, der bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.“