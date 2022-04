Perez droht mit F1-Rücktritt: „Ein No-Go“

Sergio Perez denkt über einen Rücktritt aus der Formel 1. Im Gespräch mit The Athletic nannte der Red-Bull-Pilot als Grund dafür die vielen Rennen.

„Wir haben so viele Rennen, wir haben vor jedem Rennen Simulator-Tests und wir haben viele Partnerevents. Wir haben im Grunde überhaupt keine Zeit für mehr für uns und die Familie“, meinte der 32-jährige Mexikaner und machte deutlich: „Wenn der Kalender noch weiterwächst, werde ich da definitiv nicht mehr mitmachen.“

Zwei weitere Rennen für 2023 fix

In dieser Saison stehen 23 Grand Prix im Rennkalender, so viele wie noch nie in der Geschichte der Formel 1. Dabei wird für Ende September noch ein Ersatzort für den gestrichenen GP von Russland gesucht. In der kommenden Saison kommen mit Las Vegas und Katar bereits zwei weitere Kurse in den Rennkalender, der damit immer voller wird.

„Natürlich gibt es eine große Nachfrage, aber auf der anderen Seite sind mehr Rennen ein No-Go, zumindest für mich“, meinte Perez, der sich damit klar positionierte und einen möglichen Rücktritt aus der Motorsport-Königsklasse aufgrund der vielen Termine nicht ausschloss.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: DPA