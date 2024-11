„Persönliche Gründe“: Coach Martino verlässt Messi-Klub Miami

Superstar Lionel Messi bekommt bei MLS-Klub Inter Miami offenbar einen neuen Trainer. Der bisherige Coach Gerardo Martino (61) verlässt den Verein aus „persönlichen Gründen“, wie eine Quelle am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte.

Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus. Miami gab am Dienstag lediglich bekannt, dass Martino am kommenden Freitag eine Pressekonferenz mit dem Miteigentümer des Klubs Jorge Mas und dem Präsidenten Raul Sanllehi geben werde.

Martino, ehemaliger Nationaltrainer Argentiniens, hatte das Team in dieser Saison als Hauptrundensieger in die Play-offs geführt, 74 Punkte bedeuteten einen Ligarekord. In der heißen Saisonphase folgte dann jedoch das überraschend frühe Aus gegen Atlanta United in der ersten Runde. Dennoch erhielt Miami eine Wildcard für die Klub-WM 2025.

Der achtmalige Weltfußballer Messi (37) besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2025, er spielt seit Sommer 2023 in Florida. Martino, der in seiner Laufbahn unter anderem den FC Barcelona trainierte, hatte unmittelbar vor Messis Ankunft seine Arbeit bei der Franchise aufgenommen.

(SID)/Bild: Imago