Persönlicher Rekord: Pöltl mit fünftem Double-Double in Folge

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) auch das neunte Auswärtsspiel der Saison in der National Basketball Association (NBA) verloren. Die Kanadier unterlagen NBA-Leader Cleveland Cavaliers mit 108:122. Jakob Pöltl gelang zum fünften Mal in Serie ein Double-Double, er erzielte damit einen persönlichen Rekord.

Der 29-jährige Wiener bilanzierte mit zwölf Punkten und 19 Rebounds. An den Brettern egalisierte er damit seine erst Ende Oktober aufgestellte NBA-Bestleistung. Weiters standen je zwei Assists und Blocks sowie ein Steal in 33:01 Minuten für Pöltl zu Buche.

Toronto lag beim NBA-Leader abgesehen vom 2:0 immer im Rückstand. Cleveland, angeführt von Donovan Mitchell und Ty Jerome mit je 26 Punkten, gelang der zehnte Heimsieg hintereinander. Scottie Barnes und Gradey Dick markierten je 18 Zähler für die Raptors, die bereits am (heutigen) Montag bei den Detroit Pistons wieder im Einsatz und auf der Jagd nach dem ersten Sieg in der Fremde sind.

Titelverteidiger Boston Celtics durfte sich beim 107:105 gegen die Minnesota Timberwolves auf Jaylen Brown und Jayson Tatum stützen, die für 29 bzw. 26 Punkte verantwortlich zeichneten.

(APA) / Artikelbild: Imago