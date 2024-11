Personalnot in der Defensive: Kehrt Ramos zu Real zurück?

Kehrt der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Sergio Ramos zu Real Madrid zurück? Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano gibt es aktuell keine Verhandlungen.

Bei den „Königlichen“ herrscht in der Defensive spätestens seit der schweren Verletzung von Eder Militao große Personalnot. Der brasilianische Innenverteidiger zog sich beim Real-Heimsieg gegen Osasuna einen Kreuzbandriss zu und fällt lange aus. Da auch ÖFB-Star David Alaba noch nicht von seiner schweren Knieverletzung genesen ist, hat der amtierenden Champions-League-Sieger mit Antonio Rüdiger und Jesus Vallejo lediglich zwei gelernte Innenverteidiger im Kader. Zuletzt setzte Trainer Carlo Ancelotti zudem den jungen und unerfahrenen Raúl Asencio ein.

In Spanien wurde zuletzt spekuliert, dass Real den aktuell vereinslosen Ramos notgedrungen zurückholen könnte. Der 38-Jährige stand bis Sommer bei seinem Jugendklub FC Sevilla unter Vertrag, sein Arbeitspapier wurde allerdings nicht verlängert. Ramos kämpft seit seinem Abschied von Real Madrid im Sommer 2021 häufig mit Verletzungsproblemen und konnte nicht mehr an seine alte Form anknüpfen.

Der Rekordnationalspieler Spaniens absolvierte zwischen 2005 und 2021 eindrucksvolle 671 Pflichtspiele für die „Königlichen“ und gewann u.a. viermal die Champions League. Laut Fabrizio Romano wäre Ramos von einer Rückkehr zu seinem Herzensverein nicht abgeneigt. Gespräche gibt es momentan keine.

⚪️⚠️ No contacts taking place between Real Madrid and Sergio Ramos over possible return to the club as free agent.

Ramos would be open and happy to return in case of Real’s call, he loves Real Madrid… but no talks so far. pic.twitter.com/NRPWzREIi4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024