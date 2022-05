Peter Stöger & Martin Stranzl bei Villarreal – Liverpool, Didi Hamann & Marc Janko bei Real Madrid – Manchester City: Die Halbfinal-Entscheidungen der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Wer bucht die Tickets für das UEFA Champions League Finale in Paris? Nach den spektakulären Hinspielen dürfen sich Sky Seher:innen auf die spannenden Entscheidungen in den Rückspielen der Halbfinal-Paarungen freuen.

Peter Stöger & Martin Stranzl bei Villarreal gegen Liverpool am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Jürgen Klopp und der FC Liverpool erspielten sich mit dem 2:0 Heimsieg eine optimale Ausgangsposition für das Semifinal-Rückspiel bei Villarreal. Das Überraschungsteam der diesjährigen UEFA Champions League Saison aus Spanien war in der ersten Partie chancenlos. Im Estadio de la Cerámica will das Gelbe U-Boot jedoch die Sensation schaffen und ins Finale einziehen. Kann die Mannschaft von Unai Emery wie gegen den FC Bayern überraschen oder setzen sich die Reds um Sadio Mane, Mohamed Salah und Co. durch und ziehen ins Finale in Paris ein? Die Antwort gibt es am Dienstag live auf Sky Sport Austria 1. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger und Martin Stranzl. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Didi Hamann & Marc Janko beim Gigantentreffen Real Madrid – Manchester City am MIttwoch live bei Sky Sport Austria

Tags darauf blickt die gesamte Fußball-Welt gespannt nach Madrid. Nach dem atemberaubenden Hinspiel in Manchester hat Real Madrid im Heimspiel noch alle Möglichkeiten. Beim 4:3 Sieg der Citizens überzeugte die Offensive der Guardiola-Elf, jedoch zeigten Karim Benzema und Real Schwächen in der Hintermannschaft der Engländer auf. Ob das weiße Ballett im Estadio Santiago Bernabéu erneut in ein UEFA Champions League Finale einziehen kann oder Star-Coach Pep Guardiola eine weitere Chance auf den Triumph mit Manchester City bekommt, ist live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Moderatorin Constanze Weiss führt gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko ab 20:00 Uhr durch den Fußballabend. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr: FC Villarreal – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Peter Stöger & Martin Stranzl

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr: Real Madrid – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

