Peter Stöger und Hans Krankl beim Wiener Derby am Sonntag: Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Derby SK Rapid – Austria Wien am Sonntag ab 16:15 Uhr live

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator und Hans Krankl ist zudem in Wien-Hütteldorf als Experte im Einsatz

Zuvor ab 13:30 Uhr Salzburg – LASK und Austria Klagenfurt – SK Sturm live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Qualifikationsgruppe am Samstag ab 16:15 Uhr: TSV Hartberg – SCR Altach und Austria Lustenau – WAC live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Freitag ab 19:00 Uhr SV Ried – WSG Tirol mit Moderatorin Kimberly Budinsky & Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Freitag, Walter Kogler am Samstag sowie Marc Janko und Hans Krankl am Sonntag

Wien, 12. April 2023 – In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet als Highlight das 339. Wiener Derby auf die Sky Seher:innen.





Das Wiener Derby mit Sky Experte Hans Krankl sowie Co-Kommentator Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zum Abschluss der 25. Runde dürfen sich Fußball-Fans auf das 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und Austria Wien freuen. Im engen Rennen um Platz vier könnten sich die Hütteldorfer mit dem ersten Heimerfolg gegen die Veilchen im Allianz Stadion einen Vier-Punkte-Polster erarbeiten. Kann die Barisic-Elf nach den vergangenen zwei Derby-Niederlagen zurückschlagen? Die Antwort gibt es ab 16:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2, wenn Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Hans Krankl die Sky Seher:innen empfangen. Sky Experte Peter Stöger wird als Co-Kommentator an der Seite von Philipp Paternina im Einsatz sein.

Bereits zuvor startet der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ab 13:30 Uhr mit den Spielen Salzburg – LASK und Austria Klagenfurt – SK Sturm. In der Mozartstadt möchten die Bullen von Coach Matthias Jaissle die Tabellenführung weiter ausbauen. Der LASK will nach dem Sieg gegen den Zweitplatzierten aus Graz nun auch den Tabellenführer ärgern. Wer sich durchsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Zeitgleich empfängt Austria Klagenfurt den SK Sturm. Im letzten Aufeinandertreffen konnten die Kärntner drei Punkte aus der Steiermark mitnehmen. Gelingt dem Team von Christian Ilzer die Revanche? Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 ausgestrahlt. Die Qualifikationsgruppe am Freitag und Samstag mit den Sky Experten Alfred Tatar & Walter Kogler live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Eröffnet wird die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga bereits am Freitag mit der Begegnung zwischen der SV Ried und der WSG Tirol. Die Innviertler wollen im Kampf gegen den Abstieg nicht den Anschluss verlieren. Ob gegen die Wattener ein Sieg gefeiert werden kann, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



In der Qualifikationsgruppe geht es am Samstag um 16:15 Uhr mit zwei Parallel-Spielen weiter. In der Steiermark trifft der TSV Hartberg auf den SCR Altach. Wer die Partie für sich entscheiden kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. In Vorarlberg kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Austria Lustenau und dem WAC. Der Aufsteiger aus dem Ländle steht derzeit auf Platz eins der Gruppe. Die Kärntner wollen im Rennen um das Europacup-Play-off als Sieger vom Platz gehen. Ob ihnen das gelingt, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die zwei Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.





Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Freitag, 14. April 2023



19:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Alfred Tatar



Samstag, 15. April 2023



16:15 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler



Sonntag, 16. April 2023



13:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Experte: Marc Janko



16:15 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live auf Sky Sport Austria 2



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Peter Stöger



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

