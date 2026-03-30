Pfiffe gegen Sane & Undav-Sprechchöre bei DFB-Sieg

Der gefeierte Matchwinner Deniz Undav hatte nach den Pfiffen gegen Leroy Sané erst mal eine deutliche Botschaft für die deutschen Anhänger.

„Ich hoffe und bitte jeden Fan, dass, wenn Leroy oder ein anderer Spieler reinkommt, dass man da nicht buht“, sagte der Angreifer nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana: „Egal, was ein Spieler macht oder wie er ist, man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden.“

„Absoluter Schwachsinn!“: Nübel reagiert auf Pfiffe gegen Sane

Sané war bei seiner Einwechslung in der 78. Minute vom Publikum mit deutlichen Pfiffen bedacht worden, auch Buhrufe waren zu hören. Dies mache „keinen Sinn“, monierte TV-Experte Bastian Schweinsteiger. „Ich hoffe, dass es beim nächsten Spiel und vor allem beim Turnier nicht mehr so sein wird“, betonte Undav. Er finde dies „schade, denn wir sind eine Mannschaft. Ich hoffe, dass die Fans Leroy beim nächsten Mal auch supporten.“

Der Profi des VfB Stuttgart selbst war vom heimischen Publikum bereits vor seiner Einwechslung gefeiert worden, nach seinem Siegtor in der 88. Minute sowie nach Abpfiff gab es erneut lautstarke Sprechchöre. „Ich fand es schön von den Fans, wie sie mich bejubelt haben. Danke dafür!“, sagte Undav. Er kenne seine derzeitige Jokerrolle, führte der 29-Jährige aus: „Aber durch Tore und auch wichtige Tore kann sich die Rolle vielleicht verändern.“

Länderspiele: Kimmich nun gleichauf mit Klinsmann

Joshua Kimmich hat beim Sieg gegen Ghana sein 108. Länderspiel absolviert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zieht damit mit Jürgen Klinsmann gleich und teilt sich in der „ewigen“ Liste mit dem früheren DFB-Bundestrainer den neunten Platz. Antonio Rüdiger kam in der 61. Minute ins Spiel und springt mit seinem 82. Einsatz auf den 29. Rang.

Unter den aktuellen DFB-Nationalspielern hat Kimmich die meisten Einsätze. Lothar Matthäus führt die Liste nach wie vor mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.

Siebter Sieg in Serie für Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft damit hat auch das zweite Spiel im WM-Jahr 2026 gewonnen. Erstmals seit der Amtsübernahme von DFB-Bundestrainer Nagelsmann entschied die DFB-Elf sieben Spiele in Serie für sich.

Nagelsmanns Bilanz weist neben 19 Siegen sechs Unentschieden sowie sechs Niederlagen auf. Das Torverhältnis lautet 70:33.

(SID.)

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